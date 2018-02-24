Британские ВМС раскритиковали за сопровождение военных кораблей РФ патрульным судном

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании подверглись критике за неспособность сопроводить фрегатом военные корабли других стран. Ранее российской конвой в Ла-Манше сопроводил британский сторожевой патрульный корабль и вертолет.

«РИА Новости» сообщает, что об этом The Telegraph рассказал шотландский политик Люк Шкипер. В статье отмечается отсутствие у британского флота фрегата для сопровождения российских кораблей, этот факт ставит под вопрос способность Королевских ВМС реагировать на угрозы.

«Менее пяти лет назад в ВМС Британии заявили, что патрульные корабли не подходят для этих задач. Вопрос — что изменилось с тех пор?» — цитирует The Telegraph Шкипера. К подобной ситуации могло привести сокращение военного бюджета страны, считают эксперты. Представитель минобороны Великобритании ранее заявил, что флот располагает одним фрегатом, который используют по необходимости.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пообещал защитить территориальные воды своей страны.