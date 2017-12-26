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Британский министр обороны заявил о готовности защищать территориальные воды страны

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пообещал защитить территориальные воды своей страны.

Об этом он заявил во вторник, 26 декабря.

«Британию не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов», — цитирует его «РИА Новости».

Поводом для столь резкой реплики стало прохождение через территориальные воды страны российского фрегата «Адмирал Горшков», сопровождать который был выслан корабль британских ВМС HMS St Albans.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной корабль проекта 22350, разработанного Северным проектно-конструкторским бюро. Военное судно предназначено для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника.

Сейчас корабль проходит ходовые испытания. Корабль водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов и может автономно находиться в море до 30 суток. От воздушного противника фрегат защищают дальнобойный зенитно-ракетный комплекс «Редут» и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш». 

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