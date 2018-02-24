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Трамп пообещал ужесточить проверки покупателей оружия

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп собирается ужесточить проверки при покупке оружия. Об этом он сообщил на совместной конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

«Мы будем очень серьезно проверять (потенциальных покупателей оружия). Я говорил со многими людьми в конгрессе. И там очень серьезное движение по усилению проверок. Особенно если мы имеем дело с психическими расстройствами», — приводит его слова «РИА Новости».

Обсуждение необходимости введения дополнительных ограничений на продажу оружия в США активизировалось после трагедии в городе Паркленд американского штата Флорида 14 февраля. Тогда бывший ученик школы открыл огонь внутри образовательного учреждения. В результате погибли 17 человек.

После этого президент США Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Американский лидер также призвал увеличить возрастной ценз на покупку штурмового оружия до 21 года, но пообещал, что у граждан страны останется право на владение оружием.

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