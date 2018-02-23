Трамп пообещал американцам сохранить право на владение оружием

Президент США Дональд Трамп заверил американцев, что будет защищать их право на владение оружием.

«Они (демократы) заберут у вас Вторую поправку, но мы никогда этого не допустим», — заявил американский лидер, выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне.

Аудитория встретила слова Трампа одобрительными возгласами.

Обращаясь к аудитории президент США призвал республиканцев и консерваторов «не терять энтузиазма» для победы на предстоящих выборах и не допустить прихода к власти демократов, передает «РИА Новости».

Право американцев на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции США.

Дискуссии о необходимости ограничения оборота оружия вновь активизировались после того, как 14 февраля бывший ученик застрелил 17 человек в школе во Флориде.

После случившегося Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ценза на покупку штурмового оружия до 21 года.