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Трамп предложил повысить возрастной порог на ношение оружия

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп на фоне бойни во флоридской школе намерен увеличить возрастной порог на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.

В настоящее время правом на приобретение и ношение длинноствольного оружия в США обладают граждане, достигшие 18 лет, короткoствольного — 21 года.

«Я буду продвигать строгие проверки (для разрешения на покупку оружия) с упором на психическое здоровье. (Нужно) Поднять возрастной порог на (покупку и ношение длинноствольного) оружия до 21 года и запретить продажу приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок», — написал глава государства в Twitter.

По словам Трампа, «конгресс настроен наконец-то что-то сделать по этому вопросу».

Ранее Трамп предложил разрешить школьным учителям скрытое ношение оружия для защиты и предотвращения стрельбы в учебных заведениях. Кроме того, Трамп пообещал, что процедуру проверки при покупке оружия в США ужесточат.

Стрельба в школе в городе Паркленд произошла 14 февраля. Бывший ученик школы Николас Круз, исключенный за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. В результате погибли 17 человек.

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