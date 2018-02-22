Трамп предложил повысить возрастной порог на ношение оружия

Президент США Дональд Трамп на фоне бойни во флоридской школе намерен увеличить возрастной порог на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.

В настоящее время правом на приобретение и ношение длинноствольного оружия в США обладают граждане, достигшие 18 лет, короткoствольного — 21 года.

«Я буду продвигать строгие проверки (для разрешения на покупку оружия) с упором на психическое здоровье. (Нужно) Поднять возрастной порог на (покупку и ношение длинноствольного) оружия до 21 года и запретить продажу приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок», — написал глава государства в Twitter.

I will be strongly pushing Comprehensive Background Checks with an emphasis on Mental Health. Raise age to 21 and end sale of Bump Stocks! Congress is in a mood to finally do something on this issue - I hope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

По словам Трампа, «конгресс настроен наконец-то что-то сделать по этому вопросу».

Ранее Трамп предложил разрешить школьным учителям скрытое ношение оружия для защиты и предотвращения стрельбы в учебных заведениях. Кроме того, Трамп пообещал, что процедуру проверки при покупке оружия в США ужесточат.

Стрельба в школе в городе Паркленд произошла 14 февраля. Бывший ученик школы Николас Круз, исключенный за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. В результате погибли 17 человек.