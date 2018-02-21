У планировавшего стрельбу школьника в Калифорнии обнаружили арсенал оружия

Полиция американского штата Калифорния обнаружила арсенал оружия в доме арестованного 17-летнего школьника, который угрожал открыть стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Джим Макдонел.

Как передает ТАСС, о намерении несовершеннолетнего устроить стрельбу в школе в правоохранительные органы сообщил охранник, который услышал разговор между подозреваемым и учащимися. Полицейские задержали школьника.

Во время обысков в доме учащегося были обнаружены две полуавтоматические винтовки AR-15, пистолеты, а также много боеприпасов. Кроме того, полиция арестовала старшего брата школьника — 28-летнего ветерана американских сухопутных войск. Его обвиняют в нарушении правил хранения оружия.

Как заявляет подозреваемый, его угрозы устроить стрельбу были шуткой. Шериф отметил, что несовершеннолетнего разозлил введенный в школе запрет на ношение наушников. Кроме того, учащийся неоднократно нарушал дисциплину.

14 февраля бывший ученик школы города Паркленд американского штата Флорида открыл стрельбу в заведении. Жертвами инцидента стали 17 человек.