Трамп сравнил иммигрантов с пригретой на груди змеей

Американский лидер Дональд Трамп сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей. Политик сопроводил свое высказывание зачитыванием стихотворения и заявил, что ему нужны «работающие и любящие» Америку люди.

Трамп привел это сравнение в ходе выступления на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне, сообщает «РИА Новости».

Президент напомнил слушателям, что американцы становились жертвами преступлений незаконных мигрантов, и зачитал стихотворение, рассказывающее о женщине и змее: добрая женщина подобрала замерзающую змею, отогрела ее и накормила, однако животное укусило ее. Выступление Трампа было встречено с восторгом.

В начале февраля в США создали национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы.

Ранее американский лидер неоднократно называл иммиграционные законы США самыми глупыми в мире и призывал их реформировать. В январе из-за разногласий по вопросам иммиграции Трамп отказался подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены на границе с Мексикой.