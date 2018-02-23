Двое погибли в результате ДТП во время салюта в Новосибирске

Двое погибли в результате аварии во время праздничного салюта в Новосибирске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что автомобиль Honda CR-V сбил толпу и врезался в столб. В результате аварии погибли ребенок 2015 года рождения и женщина, по предварительным данным, мать малыша, также еще пострадали.

По свидетельствам очевидцев, водитель кроссовера засмотрелся на салют и потерял управление. На месте происшествия работают экстренные службы города.

В конце января текущего года трое парней погибли в Лондоне после наезда автомобиля на автобусную остановку. В группу подростков на высокой скорости въехал черный Аudi.