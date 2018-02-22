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В Словакии легковушка врезалась в группу детей

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В Словакии легковой автомобиль врезался в большую группу детей в возрасте от 5 до 12 лет. В результате ЧП пострадали 12 человек, рассказал представитель полиции Даниэл Джобаник.

Сообщается, что в результате двое детей получили тяжелые ранения, четверо — травмы средней тяжести. Инцидент произошел близ города Попрад на северо-востоке Словакии. По предварительным данным, машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в группу детей-цыган, которые проходили мимо.

Все пострадавшие размещены в больницах Попрадского района. По факту наезда на детей полиция начала расследование, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что 2 декабря прошлого года легковой автомобиль наехал на семерых подростков в Красноперекoпском районе Крыма. Четверо детей были госпитализированы с травмами средней тяжести. Позже выяснилось, что ДТП совершил бывший сотрудник Гоставтоинспекции, который ранее неоднократно попадался в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

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