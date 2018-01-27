В Лондоне автомобиль сбил насмерть подростков на остановке

Трое молодых парней погибли в западном Лондоне после наезда автомобиля на автобусную остановку. В группу подростков на высокой скорости въехал черный Аudi, трое пострадавших скончались на месте наезда до прибытия скорой помощи.

За рулем машины находился 28-летний мужчина. Сначала его доставили в госпиталь для оказания медпомощи, а затем арестовали. По официальной версии, произошедшее — не теракт.

«Молодые люди погибли при ужасных обстоятельствах», — приводит слова местного детектива «Газета.ру». Полиция попросила очевидцев немедленно связаться с правоохранителями.

В конце минувшего года пять человек получили ранения в результате наезда автомобиля на тротуар в Лондоне. В октябре в Лондоне автомобиль наехал на толпу.