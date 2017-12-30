Власти Лондона усилят меры безопасности в новогоднюю ночь

Меры безопасности усилят на праздничных мероприятиях по случаю Нового года в Лондоне. Об этом информирует Скотланд-Ярд.

Всего на праздничных мероприятиях в британской столицы ожидаются свыше 100 тыс. гостей. Власти города ввели систему распространения билетов на просмотр фейерверков в центре Лондона.

Как передает «РИА Новости», меры безопасности были пересмотрены из-за ранее произошедших терактов в Великобритании. Сотрудники полиции также будут работать в толпе под прикрытием, охрану порядка обеспечат патрули с собаками и вооруженные полицейские. Всего в Новогоднюю ночь будут задействованы три тысячи полицейских.

30 декабря стрельба произошла в ресторане быстрого питания в восточной части Лондона. Во время инцидента были ранены двое подростков.