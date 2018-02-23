Хранители рабочих традиций

Кажется, что истории о семьях, в которых профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, остались в далеком дореволюционном прошлом. В действительности же преемственность в почете до сих пор. На одном из старейших нефтеперерабатывающих заводов страны, Саратовском НПЗ, работают представители трудовой династии Егоровых–Зенюковых, общий трудовой стаж которых составляет больше четырех веков. Сегодня Михаил Зенюков — главный технолог на предприятии, которое когда-то строил его дед. История о верности профессии и заводу — в материале портала iz.ru.

Основоположник

Нефтепромышленники появились в Саратове еще в конце XIX века. В 1882 году братья Нобель построили на нынешнем месте завода мазутное производство, контора которого до сих пор цела и невредима. А после революции, весной 1934 года, в городе началось строительство нового крекинг-завода. Одним из строителей стал Алексей Иванович Егоров. Выходец из Саратовской губернии, в начале 1930-х годов он подростком вынужден был покинуть родную деревню из-за охватившего Поволжье голода, а приехав в город, поступил в строительную бригаду.

Работы шли быстро — первая нефтеперерабатывающая установка была пущена в том же 1934 году. После пуска Алексей Егоров остался на заводе. Сперва он работал слесарем, но вскоре выучился на механика крекинг-установки. Правда, затем получил травму глаза и вынужден был перейти на работу машинистом технологических насосов. Тем не менее, он бессменно проработал на предприятии до начала войны, а в 1941 году покинул его, отправившись на фронт добровольцем.

Алексей Егоров прошел всю войну: получил тяжелое ранение под Сталинградом, участвовал в освобождении Румынии. Всё это время его родной завод продолжал бесперебойно поставлять топливо стране — за это предприятие наградили орденом Отечественной войны I степени.

Стаж в несколько веков

Как только закончились бои, Алексей Егоров вернулся на НПЗ. Там же, в Саратове, он встретил свою жену, Любовь Алексеевну. У них родилось шестеро детей. Четверо из них пошли по стопам отца и начали работать на заводе.

Даже те, кто позднее сделал карьеру совсем в другой области, успели получить на НПЗ первый трудовой опыт. Так, например, случилось с одним из сыновей, Владимиром Алексеевичем. Совсем молодым человеком работу на заводе он совмещал с занятиями в вечерней школе. Владимира в городе знали как отличного спортсмена, увлеченного художника и неплохого журналиста — он нередко писал заметки в заводскую газету. После школы юноша отправился в армию. Оттуда его направили в военное училище, он стал офицером, дослужился до звания подполковника и всё-таки всю жизнь с теплом вспоминал о времени работы на заводе.

А вот второй сын, Александр Алексеевич, пришел на НПЗ в 1964 году и там не только проработал всю оставшуюся жизнь, но и встретил супругу, Веру Владимировну. Только их совместный стаж на предприятии в итоге составил больше 80 лет.

Менялись эпохи, но династия не прерывалась. Сегодня на Саратовском НПЗ работают внуки и правнуки Алексея Егорова. Сначала там шутили, что в сумме представители Егоровых–Зенюковых прослужили на заводе не одно столетие. Затем посчитали — и выяснилось, что их общий стаж составляет более 400 лет.

«Особая профессия»

Сейчас ПАО «Саратовский НПЗ» (входит в ПАО НК «Роснефть») — одно из старейших действующих нефтеперерабатывающих предприятий в стране. Время идет, меняется и завод, который не так давно был полностью модернизирован. Всё топливо, которое он выпускает, соответствует высшему экологическому классу Евро-5. В год здесь перерабатывают около 6–7 млн тонн нефти. И все это — под руководством главного технолога, Михаила Александровича Зенюкова, внука Алексея Егорова.

С профессией он определился еще в школе — сначала поступил в ПТУ, которое готовило специалистов для завода, а в середине 1980-х годов начал работать в одном из цехов помощником оператора, но учебу не забросил. Тюменский нефтегазовый институт Михаил Зенюков заканчивал уже без отрыва от производства.

— Нефтепереработчик — особенная профессия. Необходимо много учиться и постоянно расширять свои знания, а для этого нужна целеустремленность и сила воли. Свою профессию надо любить и отдаваться ей полностью. Производственный процесс в нефтепереработке является непрерывным, и ты должен постоянно — и днем, и ночью — быть включенным в него, — объясняет сам Михаил Александрович про свою работу.

В 2018 году будет уже 34 года, как Михаил Зенюков работает на заводе. За всё это время он покидал его лишь дважды. Сначала чтобы пройти трехлетнюю службу на флоте, а затем — чтобы помочь запустить новое предприятие в Новошахтинске. После чего сразу вновь вернулся на саратовский завод.

Здесь у Михаила Александровича — вся жизнь. Рыболов и грибник со стажем, он великолепно знает раскинувшиеся на Волге острова и местные протоки. И помочь молодому поколению готов не только профессиональным советом, но и рекомендациями по грибным или рыбным местам.

Его опыт и верность профессии ценят и за пределами города. В 2016 году на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» Михаила Зенюкова наградили почетным званием «Отличник качества». В 2017-м — званием «Мастер качества» Всероссийской организации качества. Его дочь Яна уже пошла по стопам отца и поступила на факультет химической обработки топлива Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Так что в ближайшие годы династия Егоровых–Зенюковых точно не прервется.