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Посол США в РФ рассказал о своем любимом российском блюде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман рассказал о своем любимом блюде российской кухни. На этот и другие вопросы дипломат ответил своим подписчикам в соцсети Twitter.

По словам Хантсмана, он предпочитает русские пельмени со сметаной, как и его предшественник Джон Теффт. Перед завершением своей миссии в РФ последний рассказал, что будет скучать по русской кухне и пошутил, что некоторые даже прозвали его Мистер Пельмени за его любовь к этому блюду.

На вкусы дипломата также обратили внимание гости приема, прошедшего накануне в его резиденции «Спасохаус»: среди традиционных закусок на столе преобладали блюда с пельменями, сообщает BFM.RU. На приеме также обсуждалось, в каких областях могут сотрудничать русские и американцы. По словам Ханстмана, это могут быть наука, медицина, фундаментальные исследования, поскольку в этих областях «лучшие умы» двух стран смогут найти общий язык.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский посол в РФ рассказал о нехватке ежедневного солнца в Москве.

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