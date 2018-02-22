Посол США в РФ рассказал о своем любимом российском блюде

Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман рассказал о своем любимом блюде российской кухни. На этот и другие вопросы дипломат ответил своим подписчикам в соцсети Twitter.

По словам Хантсмана, он предпочитает русские пельмени со сметаной, как и его предшественник Джон Теффт. Перед завершением своей миссии в РФ последний рассказал, что будет скучать по русской кухне и пошутил, что некоторые даже прозвали его Мистер Пельмени за его любовь к этому блюду.

Блиц с послом Хантсманом: Джон Хантсман отвечает на самые разнообразные вопросы пользователей наших страничек в соцсетях в режиме “блиц-опроса”. pic.twitter.com/46Dvv3tCbY — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 февраля 2018 г.

На вкусы дипломата также обратили внимание гости приема, прошедшего накануне в его резиденции «Спасохаус»: среди традиционных закусок на столе преобладали блюда с пельменями, сообщает BFM.RU. На приеме также обсуждалось, в каких областях могут сотрудничать русские и американцы. По словам Ханстмана, это могут быть наука, медицина, фундаментальные исследования, поскольку в этих областях «лучшие умы» двух стран смогут найти общий язык.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский посол в РФ рассказал о нехватке ежедневного солнца в Москве.