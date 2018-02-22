Рабочий из Омска отсудил 685 тыс. рублей у работодателя за ожоги от расплавленного металла, сообщает пресс-служба Ленинской прокуратуры.

Суд рассмотрел исковое заявление мужчины к своему работодателю с требованием выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей за причиненный моральный вред, сообщает РИА «Омск-информ».

При рассмотрении дела прокуратурой было установлено, что в 2016 году на производстве произошел выброс расплавленного металла из печи, в результате которого пострадал рабочий цеха.

Суд вынес решение в пользу истца и обязал выплатить ООО «Промсервис» 685 тыс. рублей.