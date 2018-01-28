Путин примет участие в церемонии подписания трехстороннего соглашения с профсоюзами

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в церемонии подписания генерального трехстороннего соглашения между представителями профсоюзов, работодателей и правительством России.

Информацию об этом распространила пресс-служба Кремля в воскресенье, 28 января.

«Документ подпишут председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. — Ред.) Александр Шохин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин», — цитирует сообщение ТАСС.

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений на ближайшие три года.

25 января министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что на повышение минимального размера оплаты труды (МРОТ) с 1 мая потребуются дополнительные 39,3 млрд рублей.

Майское повышение МРОТа затронет 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора.