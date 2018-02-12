Компании с неоформленными сотрудниками могут лишиться налоговых льгот

Компании, не оформляющие официальные трудовые отношения с сотрудниками, не смогут рассчитывать на налоговые льготы.

Информацию о такой законодательной инициативе распространил член думского комитета по труду Олег Шеин.

«Смысл законопроекта очень простой: если проверка выявила, что либо более 10% персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции», — цитирует его «РИА Новости».

Шеин считает такое поведение работодателей укрывательством от уплаты налогов, и что за это надо наказывать.

30 января портал iz.ru рассказал, что россияне, обладающие редкими профессиями, могут рассчитывать на рост зарплат в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, представителям наиболее распространенных, массовых квалификаций, например, строителям, ожидать повышения заработной платы не стоит, так как работодатель всегда может заменить сотрудника менее «взыскательным работником, часто — гастарбайтером».