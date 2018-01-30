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ВЦИОМ рассказал о повышении зарплат у представителей редких профессий

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Фото: Depositphotos.com/ra2studio
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Россияне, обладающие редкими профессиями, могут рассчитывать на рост зарплат в ближайшем будущем, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, представителям наиболее распространенных, массовых квалификаций, например строителям, ожидать повышения заработной платы не стоит, так как работодатель всегда может заменить сотрудника более «взыскательным работником, часто — гастарбайтером».

«Если же ты, скажем, программист высокого класса, то работодатель, скорее всего, будет вынужден идти тебе навстречу, потому что понимает, что никто не сделает твою работу на необходимом уровне качества», — заявил Федоров в интервью «Российской газете».

Глава ВЦИОМа также посоветовал россиянам повышать свою квалификацию, становиться обладателями уникальных компетенций, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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