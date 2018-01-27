Россияне смогут жаловаться на невыплату зарплаты через приложение

Пользователи мобильного приложения Роструда «Я — инспектор» смогут жаловаться на задержку заработной платы, сообщил замначальника управления проектов информатизации ведомства Виталий Лосев 26 января.

«Дополнительные возможности позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты, а также производственного травматизма», — сказал он на заседании общественного совета Федеральной службы по труду и занятости, передает «РИА Новости».

Ранее в данном приложении пользователи могли сообщить о различных нарушениях на строительных площадках, таких, как отсутствие у работников средств защиты или защитных ограждений на стройке. Теперь в приложении также можно пожаловаться на задержку или слишком маленькую зарплату, а также на неоплату сверхурочной работы.

В декабре 2017 года предприятие «Главное военно-строительное управление № 12» полностью погасило задолженность в заработной плате перед строителями космодрома Восточный. Всего сумма выплат составила 2,2 млн рублей.