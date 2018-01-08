Счетная палата хочет пересмотреть страховые взносы работодателей

Страховые взносы работодателей за работников следует пересмотреть, считает председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Об этом она заявила в интервью «Российской газете».

По мнению Голиковой, есть вопросы по порядку взимания взносов, размеру ставок, а также распределению между фондами, сообщает ТАСС.

Она добавила, что есть вопросы и льготам для работодателей по выплатам в пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования.

25 декабря глава Минтруда Максим Топилин заявил, что работающих российских студентов могут освободить от страховых взносов.

Министр отметил, что данная мера «поможет стимулировать молодежную занятость». Топилин подчеркнул, что в настоящий момент эксперты обсуждают схему освобождения от уплаты страховых взносов.