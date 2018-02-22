Кадыров открестился от причастности к сбою в Facebook и Instagram

Глава Чечни открестился от причастности к масштабному сбою в работе Facebook и Instagram, на который ранее 22 февраля пожаловались многие пользователи.

«Facebook и Instagram работают с перебоями. У кого-то, говорят, вообще не открываются. Официально заявляю, что я тут ни при чем!» — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Аккаунты главы Чечни из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря 2017 года. Блокировку объяснили тем, что он попал в американский санкционный список.

Ранее 20 февраля неполадки произошли в работе Telegram. Пользователи жаловались на проблемы при отправке и получении сообщений.

А 16 февраля о сбое сообщили пользователи «ВКонтакте».