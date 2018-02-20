В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений в мессенджере. Сбои наблюдаются как в веб-версии, так и в приложениях для мобильных устройств.

Пользователи мессенджера на сайте Downdetector, отслеживающем неполадки на интернет-ресурсах, отмечают, что Telegram работает со сбоями в ряде стран, в том числе России, Италии, Испании и Франции. В некоторых Telegram-каналах сообщают о DdoS-атаке на приложение.

Портал iz.ru писал о том, что мессенджер Telegram был временно удален из магазина App Store 1 февраля. Вице-президент компании Apple Фил Шиллер заявил о том, что приложение Telegram было временно удалено из магазина App Store из-за «неприемлемого контента» в виде детской порнографии.