Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером

Состояние основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова превысило $1 млрд.

«Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны», — отмечается в публикации журнала.

В январе появились неподтвержденные сведения, что Telegram планирует ICO. Привлечение мессенджером $1,2 млрд может стать крупнейшим в истории, отмечает «Интерфакс».

Как писал iz.ru, Павел Дуров обещал в этом году начать процесс монетизации Telegram. Как это будет организовано, пока не сообщается.