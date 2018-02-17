Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 млн

Бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в проект созданного Павлом Дуровым мессенджера Telegram $300 млн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации источников, Роман Абрамович стал одним из первых россиян, которые получили право на вложение инвестиций.

Также российским инвестором популярного мессенджера стал глава компании Qiwi Сергей Солонин. По предварительным данным, он вложил $17 млн.

Ранее Павел Дуров сообщил о сборе сложений на создание криптовалюты. Все инвесторы, вложившие деньги, получат право на токены, когда заработает блокчейн Telegram Open Network.