Названа причина исчезновения Telegram из App Store

Приложение мессенджера Павла Дурова Telegram было временно удалено из магазина App Store из-за «неприемлемого контента» в виде детской порнографии. Об этом рассказал вице-президент компании Apple Фил Шиллер в ответе на письмо пользователя мессенджера из Соединенных Штатов.

По его словам, команда App Store получила сообщение о противозаконном контенте, а именно детской порнографии, в приложениях мессенджера. Убедившись в наличии незаконного контента, сотрудники сервиса удалили приложение из магазина, уведомив об том разработчика и власти. Кроме того, сообщает НСН, о случившемся также был проинформирован Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

Шиллер также отметил, что для Apple недостаточно одного удаления запрещенного контента и блокировки размещавших его пользователей. Перед восстановлением Telegram и Telegram X в магазине App Store разработчика попросили усилить меры по предотвращению повторения подобных инцидентов, чтобы и было сделано.

Мессенджер Telegram был временно удален из магазина 1 февраля. Разработчик Павел Дуров заявил, что блокировка произошла из-за запрещенного контента, однако не объяснил, какого именно. Позднее в тот же день приложение вернули в магазин после устранения проблемы.