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Telegram тестирует новую функцию по группировке каналов

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Мессенджер Telegram тестирует функцию, которая позволит пользователям группировать каналы, на которые они подписаны в отдельную «новостную ленту». Функция была добавлена в бета-версию приложения для macOS, но к 13:30 мск ее отключили на стороне сервера. 

Как передает канал Telegram Beta, если нова функция будет внедрена, пользователи смогут добавить каналы в папку «Лента» (Feed), чтобы они не мешали основному списку контактов, и отключить уведомления для всей группы сразу. 

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