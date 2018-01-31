Telegram тестирует новую функцию по группировке каналов

Мессенджер Telegram тестирует функцию, которая позволит пользователям группировать каналы, на которые они подписаны в отдельную «новостную ленту». Функция была добавлена в бета-версию приложения для macOS, но к 13:30 мск ее отключили на стороне сервера.

Как передает канал Telegram Beta, если нова функция будет внедрена, пользователи смогут добавить каналы в папку «Лента» (Feed), чтобы они не мешали основному списку контактов, и отключить уведомления для всей группы сразу.