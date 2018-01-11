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Песков назвал низкопробной информацию из большинства Telegram-каналов

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Фото: ТАСС/Коньков Сергей
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Данные, которые публикуются в большинстве Telegram-каналов, не отличаются высоким качество. Об этом в четверг, 11 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, передают ли главе государства сообщения из этих источников.

«Согласитесь, что большинство сообщений политологических Telegram-каналов представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать хуже», — отметил официальный представитель Кремля.

В то же время он добавил, что если там публикуется что-то, заслуживающее внимания, то эти сведения «безусловно входят в дайджест» для президента.

Накануне Елена Шмелева, назначенная сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина, заявила, что у кандидата в скором времени появятся не только страницы в социальных сетях, но и канал в Telegram.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Действующ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции 14 декабря заявил, что будет участвовать в них как самовыдвиженец.

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