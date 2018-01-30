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Избирком Ростова заказал создание собственных стикеров в Telegram

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Избирательная комиссия Ростовской области разместила на портале госзакупок заказ на создание стикеров для мессенджера Telegram с начальной ценой контракта 2,6 млн рублей. Стикеры избирком намерен использовать для привлечения молодежи к участию в выборах президента. 

Исполнитель заказа должен будет «создать стикерпак, состоящий не менее чем из 15 стикеров, посвященных процессу голосования, и осуществить его загрузку в приложение Telegram», а также разработать макет приглашения с графическими метками для привязки к дополненной реальности, изготовить мотивационный ролик и около 45 тыс. блокнотов для впервые голосующих избирателей.

По словам представителя пресс-службы избиркома Ростовской области, каждый избиратель, достигший 18 лет, получит именное приглашение на выборы со специальным QR-кодом, ссылкой на приложение, а также ссылкой для скачивания стикеров, передает ТАСС. Как отмечает агентство, при этом в среднем на одного участника будет израсходовано порядка 57 рублей. 

Портал iz.ru ранее писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о неуместности пассивной позиции в контексте выборов главы государства. Он призвал жителей России принять участие в голосовании. 

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru. 

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