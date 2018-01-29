Собянин назвал неуместной пассивную позицию на выборах президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пассивную позицию на выборах президента России неуместной. Такое мнение он выразил в интервью изданию «Коммерсант».

По словам мэра столицы, чем больше окажется явка — тем лучше для страны.

«Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека. Прийти на эти выборы и высказать мнение о будущем страны мне кажется очень важным. Любая пассивная позиция здесь мне кажется неуместной», — заявил он.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.

Подробная информация о событиях, связанных с президентскими выборами в РФ, доступна в сюжете портала iz.ru.