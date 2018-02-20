Прямой эфир

Facebook дали месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор в ходе встречи с представителями Facebook в начале февраля попросил объяснить причины блокировки аккаунтов российских пользователей, в том числе и главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram. Ждать ответа ведомство будет в течение месяца, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Официальное письмо от Роскомнадзора было в компанию вручено, и в соответствии с законодательством РФ в течение месяца будем ждать ответы на эти вопросы», — цитирует главу ведомства ТАСС

Жаров добавил, что этот вопрос будет учитываться и в комплексной проверке компании, которая запланирована на вторую половину 2018 года.

Аккаунты Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. 27 декабря в пресс-службе соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список. В начале января Кадыров указал на двойные стандарты Facebook и Instagram.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кадыров рассказал о покупке доли биткоина
Кадыров потрясен стрельбой у церкви в дагестанском Кизляре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017