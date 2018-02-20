Facebook дали месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова

Роскомнадзор в ходе встречи с представителями Facebook в начале февраля попросил объяснить причины блокировки аккаунтов российских пользователей, в том числе и главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram. Ждать ответа ведомство будет в течение месяца, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Официальное письмо от Роскомнадзора было в компанию вручено, и в соответствии с законодательством РФ в течение месяца будем ждать ответы на эти вопросы», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Жаров добавил, что этот вопрос будет учитываться и в комплексной проверке компании, которая запланирована на вторую половину 2018 года.

Аккаунты Кадырова из Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. 27 декабря в пресс-службе соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список. В начале января Кадыров указал на двойные стандарты Facebook и Instagram.