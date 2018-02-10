Кадыров рассказал о покупке доли биткоина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что купил долю биткоина и намерен следить за развитием криптовалюты в будущем.

«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, он приобрел долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты. При этом глава Чечни отмечает, что осознает все риски, связанные с данными «сомнительными инвестициями».

«Можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте», — написал он.

При этом Кадыров отметил, что не считает необходимым запрещать криптовалюты. По его словам, эта сфера должна лишь четко регулироваться законодательством, чтобы обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем.

По данным на 10 февраля, курс биткоина составляет порядка $8650.

Ранее в феврале Кадыров сообщил о внедрении технологии блокчейн в республике. В настоящее время ее разработкой занимается правительство Чечни в сотрудничестве с ВЭБом.



