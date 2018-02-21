Сайт Ходорковского «МБХ Медиа» заблокирован по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор внес сайт Михаила Ходорковского «МБХ Медиа» в реестр запрещенных ресурсов, следует из данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам на сайте федерального агентства.

Согласно данным ведомства, доступ ограничен по решению Генпрокуратуры от 20 февраля 2018 года на основании ст. 15.3 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



Данная статья обязывает ведомство вести реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

Ранее 20 февраля сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 176 сайтов за нарушение закона о защите персональных данных граждан.