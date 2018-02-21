Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Доме правительства Москвы  

Праздничный концерт по случаю Дня защитника Отечества состоится 22 февраля в Доме правительства Москвы на Новом Арбате. Организатором встречи выступил комитет общественных связей и столичный департамент культуры, сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Мероприятие проведут народная артистка РФ Анна Шатилова и заслуженный артист РФ Евгений Кочергин. На сцене выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Евгений Кунгуров, Анна Семенович и Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого.

Начало концерта запланировано на 14:00 мск.