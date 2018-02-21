Прямой эфир

Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Доме правительства Москвы  

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Праздничный концерт по случаю Дня защитника Отечества состоится 22 февраля в Доме правительства Москвы на Новом Арбате. Организатором встречи выступил комитет общественных связей и столичный департамент культуры, сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Мероприятие проведут народная артистка РФ Анна Шатилова и заслуженный артист РФ Евгений Кочергин. На сцене выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Евгений Кунгуров, Анна Семенович и Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого.

Начало концерта запланировано на 14:00 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Горан Брегович 8 марта даст концерт в Барвихе
Элтон Джон отложил два концерта из-за свадьбы принца Гарри

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017