Горан Брегович 8 марта даст концерт в Барвихе

Праздничный ужин и концерт Горана Бреговича пройдет 8 Марта в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Мероприятие состоится в 19:00 по Москве. Зрители смогут расположиться за круглыми столами и слушать концерт в непринужденной камерной обстановке.

Горан Брегович — музыкант и композитор, широко известный как создатель популярнейшей в бывшей Югославии и за ее пределами рок-группы «Бело дугме» («Белая пуговица»).

Всемирную славу музыканту принесло многолетнее сотрудничество с его именитым соотечественником Эмиром Кустурицей — кинорежиссером и автором культовых фильмов «Время цыган», «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот» и многих других. К этим шедеврам мирового кинематографа музыку написал Брегович.

Он дважды получил на Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» — за лучшую музыку к фильмам «Королева Марго» режиссера Патриса Шеро (1994) и «Андеграунд» Кустурицы (1995).