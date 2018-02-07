Элтон Джон отложил два концерта из-за свадьбы принца Гарри

Британский композитор, певец и пианист Элтон Джон отложил два выступления в Лас-Вегасе из-за предстоящей свадьбой принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Об этом в среду, 7 февраля, пишет газета Daily Express.

Издание пишет, что 18 и 19 мая Элтон Джон должен быть выступать в Лас-Вегасе. Однако музыкант их отложил, поскольку был другом принцессы Дианы и знал принцев Уильяма и Гарри с детства. Сообщается, что он также присутствовал на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве в 2011 году.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Портал iz.ru писал о том, что 70-летний Элтон Джон может объявить о завершении гастрольной деятельности после последнего турне из-за проблем со здоровьем. В 2018 году у исполнителя запланировано проведение 29 концертов в США и Грузии в рамках мирового турне Wonderful Crazy Night Tour.