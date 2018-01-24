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Элтон Джон готовится объявить о завершении гастрольной деятельности

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Фото: REUTERS/Neil Hall
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Британский музыкант Элтон Джон собирается завершить гастрольную деятельность после последнего турне из-за проблем со здоровьем.

Информацию об этом распространила газета Mirror в среду, 24 января.

В 2018 году у исполнителя запланировано проведение 29 концертов в США и Грузии в рамках мирового турне Wonderful Crazy Night Tour, сообщает «РИА Новости».

В Москве концерт Элтона Джона прошел 14 декабря

Кроме того, музыкант во время своего визита в столицу России встретился с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и обсудил сотрудничество его фонда борьбы со СПИДом с российским ведомством.

В 1992 году певец создал фонд для финансирования программ по борьбе со СПИДом Elton John AIDS Foundation, также среди его проектов ежегодный благотворительный бал White Tie and Tiara Ball, посвященный сбору средств в фонд по борьбе со СПИДом.

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