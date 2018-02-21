Украина создаст оперативный штаб для управления обороной на восточных рубежах
Украина создаст оперативный штаб для управления обороной на восточных рубежах, согласно положениям закона об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета над территориями Донбасса. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 февраля.
Сам документ был подписан накануне, но пока не опубликован.
«Сегодня утром было совещание с руководством вооруженных сил по вопросу имплементации подписанного накануне закона. Мы должны буквально на протяжении ближайших дней, сверхсрочно, перестроить управление обороной государства на востоке», — цитирует Порошенко «Интерфакс».
Он добавил, что не станет раскрывать детали совещания.
18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Акт закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) статус «временно оккупированных», допускает введение военного положения на юго-востоке Украины, а также называет Россию страной-агрессором.