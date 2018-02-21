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Украина создаст оперативный штаб для управления обороной на восточных рубежах

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Фото: Global Look Prees/Barbara Loschan
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Украина создаст оперативный штаб для управления обороной на восточных рубежах, согласно положениям закона об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета над территориями Донбасса. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 февраля.

Сам документ был подписан накануне, но пока не опубликован.

«Сегодня утром было совещание с руководством вооруженных сил по вопросу имплементации подписанного накануне закона. Мы должны буквально на протяжении ближайших дней, сверхсрочно, перестроить управление обороной государства на востоке», — цитирует Порошенко «Интерфакс».

Он добавил, что не станет раскрывать детали совещания.

18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Акт закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) статус «временно оккупированных», допускает введение военного положения на юго-востоке Украины, а также называет Россию страной-агрессором.

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