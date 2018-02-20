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Потушен крупный пожар на новгородской птицефабрике

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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Сотрудники МЧС потушили крупный пожар на новгородской птицефабрике, огонь распространился на площади 3,2 тыс. кв. м.

Региональное управление МЧС сообщает, что пожар на птицефабрике потушили в 20:00.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что горела птицефабрика холдинга «Белгранкорм» в населенном пункте Переезд. Горел одноэтажный металлический ангар, где стояли стеллажи для птицы. Здание полностью уничтожено огнем, пожарные спасли складские помещения.

Устанавливаются причины пожара, проводится расследование.

Во вторник сообщалось, что один человек погиб при пожаре на швейной фабрике в Иваново.

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