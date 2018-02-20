Пассажирский автобус загорелся на Можайском шоссе
На пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого загорелся автобус. Об этом сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что автобус следовал по маршруту Одинцово – Парк Победы.
«На пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого произошло возгорание в автобусе на площади 2 кв. м», –– приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее портал iz.ru сообщал, что в Сети появилось видео возгорания пассажирского автобуса в Кингисеппском районе Ленинградской области.