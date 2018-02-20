Пассажирский автобус загорелся на Можайском шоссе

На пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого загорелся автобус. Об этом сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Одинцово – Парк Победы.

«На пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого произошло возгорание в автобусе на площади 2 кв. м», –– приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Сети появилось видео возгорания пассажирского автобуса в Кингисеппском районе Ленинградской области.