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Пассажирский автобус загорелся на Можайском шоссе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого загорелся автобус. Об этом сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Одинцово – Парк Победы.

«На пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого произошло возгорание в автобусе на площади 2 кв. м», –– приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Сети появилось видео возгорания пассажирского автобуса в Кингисеппском районе Ленинградской области.

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