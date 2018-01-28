Пассажирский автобус полностью сгорел в Ленинградской области

Пассажирский автобус загорелся в Ленинградской области. Инцидент произошел в Кингисеппском районе 27 января примерно в 16:18.

В интернете появилось видео, на котором запечатлено полное выгорание автобуса №57, следовавшего из Кингисеппа в Орлы.

В результате происшествия никто не пострадал.

В 16:50 пожар был потушен.

27 января портал iz.ru сообщал, что автобус с пассажирами упал в реку в Индии. В результате погибли не менее 13 человек, в том числе семеро детей. Еще два человека серьезно пострадали.