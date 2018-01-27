Прямой эфир

Фура протаранила автобус и легковушку в Самарской области

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минимум один человек погиб, девять пострадали при столкновении фуры с маршрутным автобусом и легковым автомобилем в Самарской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

ДТП произошло в районе населенного пункта Жигулевск.

«27 января в 15:40 (мск) поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного автобуса на 965-м км трассы М5 «Урал» в районе н. п. Жигулевск. По предварительной информации, пострадали девять человек (детей нет), из них погиб один человек, восемь человек направлены на обследование в Жигулевскую ЦГБ», –– говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полиции.

По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие у фуры тормоза.

«У грузового автомобиля (фура) марки Volvo отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с маршрутным автобусом марки «Газель» и легковым автомобилем марки Skoda Octavia», –– отметили в ведомстве.

Все автомобили двигались в попутном направлении.

27 января портал iz.ru сообщил, что четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом рядом с городом Гусев в Калининградской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека стали жертвами ДТП в Якутии
Виновник крупного ДТП на проспекте Мира в Москве арестован до 25 марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017