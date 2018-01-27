Фура протаранила автобус и легковушку в Самарской области

Минимум один человек погиб, девять пострадали при столкновении фуры с маршрутным автобусом и легковым автомобилем в Самарской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

ДТП произошло в районе населенного пункта Жигулевск.

«27 января в 15:40 (мск) поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного автобуса на 965-м км трассы М5 «Урал» в районе н. п. Жигулевск. По предварительной информации, пострадали девять человек (детей нет), из них погиб один человек, восемь человек направлены на обследование в Жигулевскую ЦГБ», –– говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полиции.

По предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие у фуры тормоза.

«У грузового автомобиля (фура) марки Volvo отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с маршрутным автобусом марки «Газель» и легковым автомобилем марки Skoda Octavia», –– отметили в ведомстве.

Все автомобили двигались в попутном направлении.

27 января портал iz.ru сообщил, что четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом рядом с городом Гусев в Калининградской области.