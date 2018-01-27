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Четверо пострадали при съезде автобуса в кювет под Калининградом

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом рядом с городом Гусев в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Евгения Михайлова.

Инцидент произошел в 8:30 на пересечении автодорог А-229 и Поддубное–Фурманово–Гусев. Автобус, в котором находились три пассажира, съехал в кювет.

«Пострадали четыре человека: трое пассажиров, находившиеся в автобусе, и водитель», — пояснил глава администрации Гусева.

Одна пассажирка была госпитализирована с переломом позвоночника, водитель транспортного средства также находится в больнице. Двое других пассажиров после обращения к медикам продолжат лечение дома.

Как отметил Евгений Михайлов, водитель автобуса не справился с управлением на повороте 90 градусов и допустил съезд в кювет.

Как писал портал iz.ru, в результате столкновения грузовика с микроавтобусом на трассе Ленск–Мирный в Якутии погибли два человека.

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