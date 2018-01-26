Виновник крупного ДТП на проспекте Мира в Москве арестован до 25 марта

Сбивший людей на остановке общественного транспорта на проспекте Мира в Москве водитель Александр Овечкин арестован решением Таганского суда до 25 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», –– цитирует ее ТАСС.

По данным следствия, Овечкин нарушил правила дорожного движения, после чего его автомобиль занесло и выбросило на остановку с людьми. Помимо этого, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Овечкину предъявлены обвинения по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ДТП произошло 24 января. В результате один человек погиб, четверо пострадали.

Ранее СМИ сообщали, что в багажнике въехавшего в людей автомобиля был обнаружен труп. Как позже выяснилось, от сильного удара 38-летнего пассажира авто, сидевшего на переднем сиденье, отбросило через весь салон к багажнику.

26 января портал iz.ru сообщил, что автомобиль упал с эстакады Третьего транспортного кольца в Москве. ДТП произошло при съезде на Кутузовский проспект.