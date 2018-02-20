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Пожар на птицефабрике произошел в Новгородской области

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Пожар на птицефабрике «Белгранкорм» произошел в Крестецком районе Новгородской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Возгорание произошло сегодня днем, 20 февраля, на птицефабрике «Белгранкорм», которая находится в деревне Переезд. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 15:15, сообщает Новгород.ру.

Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что горит один из ангаров фабрики, площадь которого 3,2 тыс. кв. м. Пожар был полностью ликвидирован через 40 минут.

После того как огонь был потушен, пожарные провели осмотр территории. При пожаре никто не пострадал. В тушении огня были задействованы 10 единиц техники.

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