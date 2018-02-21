Москва получит новую противоракетную защиту

В нынешнем году система ПРО, прикрывающая Москву, получит важное дополнение. На опытно-боевое дежурство заступят сверхскоростные и сверхманевренные противоракеты 53Т6М «Нудоль». Они способны перехватывать в ближнем космосе и стратосфере ядерные боеголовки и перспективные гиперзвуковые летательные аппараты. Современные технологии позволяют использовать обычную боевую часть вместо ядерной, что чрезвычайно важно в густонаселенном районе.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны РФ, 53Т6М будут поставлены на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца текущего года. Новинки предназначены для решения задач противоракетной и противоспутниковой обороны российской столицы и центрального промышленного района. Ранее в этом месяце военное ведомство сообщило об успешных испытаниях 53Т6М на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Нудоли» — это модернизированная версия созданных еще в 80-е годы противоракет 53Т6. Новый перехватчик представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, которая хранится в герметичном транспортно-пусковом контейнере. На боевой позиции она размещается в специальной шахте. Разработчикам удалось обновить электронную начинку и возродить производство. Для этого понадобилось найти замену компонентам, производившимся в бывших советских республиках.

Главный редактор интернет-проекта портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям», что принятие на вооружение новых перехватчиков, скорее всего, является частью программы модернизации всей системы ПРО. Принцип ее работы в том, чтобы рассчитать траекторию полета атакующей боеголовки и направить в нужную точку ракету-перехватчик.

— Российская система ПРО А-135 «Амур» относится к середине 80-х годов, — указал эксперт. — Несмотря на все достоинства, она морально устарела и по оборудованию, и по программной части. Поэтому велись работы по созданию следующей модификации — А-235. Обновлялись не только перехватчики, но и электроника, и программное обеспечение, и радары, и вычислительные центры.

По словам Дмитрия Корнева, назрела потребность в новой противоракете, созданной с учетом всех современных тенденций развития этого вида оружия.

— 53Т6 стоят на вооружении с 90-х годов, и их гарантийный срок годности скоро истечет, — отметил специалист. — Кроме того, точность современной электроники и наведения перехватчиков позволяет использовать вместо ядерной обычную боевую часть, а это важно в случае применения над густонаселенным районом. Если удалось создать самонаводящуюся боевую часть, тогда ракета сможет уничтожать новейшие маневрирующие ядерные боеголовки.

Эксперт подчеркнул сугубо оборонительный характер российской ПРО.

— Это «последний рубеж обороны», предназначенный лишь для поражения боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. «Нудоль» не сможет сбить саму ракету на начальном этапе полета, — сказал Дмитрий Корнев. — Эта система также способна уничтожать спутники, но в очень небольшом секторе над Москвой и на низких орбитах.

В соответствии с подписанными в начале 70-х годов двусторонними соглашениями, СССР и США создали по одному району ПРО на своей территории. Американцы прикрыли базу МБР в Северной Дакоте, а советское руководство предпочло усилить оборону Москвы и прилегающих областей. Развертывание системы «Амур» заняло около 20 лет, на полную мощность она заработала в середине 90-х годов.