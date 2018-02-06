Утверждена программа вооружений до 2027 года. Один из ее ключевых элементов — модернизация стратегических ядерных сил и в первую очередь оснащение их новой тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат».

«Сармат» придет на смену заслуженным тяжеловесам — РС-20В «Воевода», известным на Западе как SS-18 SATAN. Одна такая МБР может нести до 14 головных частей индивидуального наведения вкупе с комплексом средств преодоления противоракетной обороны (ПРО). «Воеводы» состоят на вооружении с 1988 года и до сих пор считаются наиболее совершенными тяжелыми жидкостными МБР в мире. Однако после 2022 года планируется постепенно снять их с вооружения и заменить более совершенными «Сарматами».

В советское время созданием тяжелых МБР занимались на «фирме Янгеля», также известной как КБ «Южное». Однако после распада СССР это предприятие осталось на Украине в Днепропетровске. Поэтому за создание новой тяжелой ракеты для РВСН взялась вновь созданная кооперация, основу которой составили два заслуженных ракетных КБ: ГРЦ имени Макеева на Урале и НПО машиностроения (Реутов). Первое славится несколькими сериями очень энергетически эффективных МБР для подводных ракетоносцев. НПО машиностроения — одно из старейших отечественных ракетных КБ с огромным опытом разработки ракет и космических носителей разных типов.

Разработка ракеты по проекту РС-28 «Сармат» была начата в 2009 году. Завершить ее планировалось к концу 2016 года. Но не сложилось. Виной тому были и неготовность пусковой установки на полигоне Плесецк, и проблемы с техническим перевооружением основного завода-производителя (Красноярский машиностроительный завод). А также сложности с первыми образцами ракеты, вскрывшиеся в результате прочностных испытаний.

Все технические проблемы вроде бы удалось решить ко второй половине 2017 года, и в конце октября даже прошла информация о готовности двух экземпляров РС-28 к отправке на полигон Плесецк для так называемых бросковых испытаний. В ходе них ракета оснащается балластом вместо полезной нагрузки и топлива. При этом отрабатывается выход ракеты из шахты под действием порохового аккумулятора давления, который обеспечивает минометный старт ракеты. Вероятно, также будет производиться запуск маршевого двигателя первой ступени.

Начало летных испытаний «Сарматов» (не путать с бросковыми пусками) ожидается до конца 2018 года, а примерно в 2020 году начнется их серийное производство для замены «Воевод». Подробных характеристик РС-28 «Сармат» в открытой печати нет, и вряд ли они там скоро появятся. Однако есть уверенность, что это будет один из самых совершенных образцов ракетной техники.

Во-первых, «Сармат» будет обладать большой массой полезной нагрузки — не менее 4,5 т, а скорее всего, около 5 т. Высокая энергетика маршевых двигателей ракеты обеспечит минимальный по времени активный участок траектории, что гарантирует сложности для обнаружения, идентификации и поражения ракеты средствами ПРО потенциальных противников.

Во-вторых, РС-28 сможет доставлять полезную нагрузку по разным траекториям — от обычных (по кратчайшему пути) до глобальных (например, через Южный полюс). «Сармату» будут доступны не только баллистические, но и пологие настильные траектории, которые идеально подходят для применения гиперзвуковых управляемых боевых блоков (УББ). Как раз над проектом такого блока «4202» работает НПО машиностроения, и с большой вероятностью «Сармат» будет нести в одном из вариантов боевого оснащения несколько УББ «4202».

В-третьих, большой запас энергетики позволит дополнить боевую нагрузку РС-28 и совершенным комплексом средств преодоления ПРО — от ложных целей до разнообразных средств постановки активных и пассивных помех.

Кроме того, зона разведения боевых блоков «Сармата» будет значительно превышать подобные параметры существующих МБР, что позволит одним выстрелом накрывать цели, расположенные в десятках, а может быть, и сотнях километров друг от друга.

Таким образом, появление на вооружении «Сарматов» даст РВСН принципиально новые боевые возможности. Они, например, смогут поражать цели с неожиданных направлений и использовать для этого разные типы боевых блоков, включая гиперзвуковые и неядерные. Существенно возрастут возможности по преодолению ПРО, что обесценивает не только существующие, но и перспективные комплексы потенциальных противников.

Всё это вместе гарантирует сохранение потенциала ядерного сдерживания на десятилетия вперед.

Автор — главный редактор интернет-проекта портала MilitaryRussia

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