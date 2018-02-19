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Часы Элвиса Пресли уйдут с молотка

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Фото: Global Look Press/Daniel Naupold
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Часы, принадлежавшие легенде рок-н-ролла Элвису Пресли, уйдут с молотка на аукционе Phillips, который пройдет в Женеве 12 и 13 мая. Об этом в понедельник, 19 февраля, пишет портал Revolution.

Инкрустированные бриллиантами часы Omega были подарены музыканту звукозаписывающим лейблом RCA Records и ювелирной компанией Tiffany в 1960 году по случаю того, что тиражи записей певца по всему миру достигли 75 млн.

«Это был важный момент в жизни Элвиса. Он только что демобилизовался из армии, куда ушел на пике своей карьеры, но продолжал оставаться в центре внимания прессы, а его пластинки продавались, как сумасшедшие. Лейбл решил отметить эти заслуги и вдохновить музыканта на новые записи и кинороли», — приводит слова главы аукционного дома Пола Бутроса портал InterMedia.

Как рассказал на условиях анонимности человек, передавший хронометр аукционному дому, часы ему достались от дяди. На одной из вечеринок он выменял их у Пресли в обмен на часы Hamilton с алмазами. 

Как пишет Hollywood Reporter, Phillips планирует выручить за часы Пресли от $50 тыс. до $100 тыс. К лоту прилагается сертификат подлинности.

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