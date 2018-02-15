Редкое издание двухтомника Пушкина продано на торгах за 1 млн рублей

Редкий двухтомник «Поэмы и повести» Александра Пушкина продан за 1 млн рублей на аукционе «Литфонда» в Москве. Имя покупателя не называется.

В описании к лоту говорится, что издание представлено «во владельческом полукожаном переплете эпохи». В книгах сохранились карандашные метки, также есть небольшие потертости.

Первый том вышел в апреле 1835 года, второй — в августе. Их тираж составил 1,2 тыс. экземпляров. Оба издания продавались тогда за 20 рублей, сообщает ТАСС.

В двухтомник вошли произведения «Кавказский пленник», «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники», «Домик в Коломне», «Анджело» и др.