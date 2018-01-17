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Утерянное полотно Рембрандта чуть не продали за $800

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Фото: commons.wikimedia.org
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В американском городе Тинек утерянное полотно Рембрандта чуть не продали за бесценок.

Как сообщают американские СМИ, трое братьев Ландау — Нэд, Рождер и Стивен —  после смерти матери решили продать старую картину. Она висела в доме с 1930-х годов, дедушка Ландау купил ее во время Великой депрессии на распродаже.

Братья дали шедевру стартовую цену в $800 и выставили на аукцион. «Картина некрасивая, на ней изображены некрасивые люди», — отметил один из братьев. 

Участники один за другим называли свою цену, покупатель из Франции готов был выложить за полотно $1,1 млн.

Организаторы были удивлены такому ажиотажу, однако участник из Германии объяснил им, что это утерянное полотно Рембрандта «Обоняние». Знаменитый голландский художник написал его в начале XVII века для серии «Чувства». Она ушла с молотка за $4 млн, покупателем стал участник из Франции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сотрудники амстердамского музея Винсента Ван Гога обнаружили два рисунка знаменитого нидерландского художника, неизвестных миру ранее. 

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