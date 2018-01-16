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Две неизвестные работы Ван Гога обнаружили в Нидерландах

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Фото: vangoghmuseum.nl
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Сотрудники амстердамского музея Винсента Ван Гога обнаружили два рисунка знаменитого нидерландского художника, неизвестных миру ранее. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, речь идет о рисунке «Холм на Монмартре с каменоломней» 1886 года, который ранее хранился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора. Принадлежность картины автору специалисты определили, изучив стиль, технику и использованные материалы рисунка. Сообщается, что прежде данная картина никогда не входила в альбомы и каталоги произведений Ван Гога.

Второй рисунок, атрибутированный Ван Гогу, хранился в фондах самого музея. В настоящее время оба произведения выставлены в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен.

Напомним, в ноябре прошлого года картину Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» 1889 года продали на аукционе в Нью-Йорке за $81,3 млн.

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