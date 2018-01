Две неизвестные работы Ван Гога обнаружили в Нидерландах

Сотрудники амстердамского музея Винсента Ван Гога обнаружили два рисунка знаменитого нидерландского художника, неизвестных миру ранее. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, речь идет о рисунке «Холм на Монмартре с каменоломней» 1886 года, который ранее хранился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора. Принадлежность картины автору специалисты определили, изучив стиль, технику и использованные материалы рисунка. Сообщается, что прежде данная картина никогда не входила в альбомы и каталоги произведений Ван Гога.

NEWS - A new drawing by Vincent van Gogh has been discovered: The Hill of Montmartre with Stone Quarry, dating to March 1886. Read more: https://t.co/qbKozBm0c9 pic.twitter.com/pAPU6pV53E