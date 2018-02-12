Российские ученые разрабатывают сверхточные лазерные часы

Сверхточные лазерные часы разрабатывают ученые из МГТУ и Физического института РАН.

Об этом «Известиям» рассказали специалисты МГТУ имени Баумана и Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Высокостабильный генератор импульсов будет определять время в 10 раз точнее, чем современные эталонные измерители.

«По габаритам и надежности работы создаваемый генератор не уступает зарубежным аналогам», — сообщил автор разработки, завлабораторией стандартов частоты ФИАН Михаил Губин.

На данный момент проводятся эксперименты по измерению времени в сравнении с цезиевыми и рубидиевыми часами, которые дают погрешность в одну секунду за три млн лет, но при этом они очень долго — несколько недель — достигают номинальной точности для начала эксплуатации. У лазерных часов таких проблем нет.

Новинка позволит повысить качество геолокации системы ГЛОНАСС.

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Российские ученые создают сверхточные часы